Algérie : l’armée a pris position

Manifestation pacifique de milliers d'étudiants sous le regard presque complaisant des forces de l'ordre dimanche 10 mars. Un jeune a même embrassé l'un d'eux. Devant les élèves de plusieurs écoles militaires, le chef d'état-major de l'armée et vice-ministre de la Défense a déclaré : L'armée "partage" avec le peuple algérien "les mêmes valeurs et principes" et ont "une vision commune" de l'avenir. Une déclaration inattendue pour cet homme réputé fidèle à Abdelaziz Bouteflika.

Solidarité en France

Après trois semaines de manifestations contre la candidature du président algérien aux prochaines élections, les jeunes appellent à un changement démocratique. Ce dimanche, jour travaillé en Algérie, beaucoup avaient baissé le rideau. Un appel à la grève générale avait été lancé sur les réseaux sociaux. À Alger, aucun transport public ne fonctionnait. À Paris, près de 10 000 personnes se sont rassemblées pour saluer le mouvement pacifique de la population algérienne. À Marseille, un millier de personnes ont déambulé vers le consulat d'Algérie.

