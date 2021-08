Algérie : les incendies frappent toujours en Kabylie

Cela fait trois jours que le feu ravage le maquis de la Kabylie (Algérie) et ses villages, encerclés par des dizaines de foyers. Aux côtés des pompiers, les habitants se livrent à un combat contre le brasier avec seulement une lance et quelques seaux d'eau. Une fois maîtrisé, l'incendie laisse place à un paysage noirci comme l'explique un habitant : "en 20 minutes, il ne restait plus rien de ce village. Toute la population a été évacuée vers la mosquée avec les femmes et les enfants. Certains ont commencé à pleurer, à prier, comme si c'était la fin du monde."

La solidarité s'organise en ligne





Dans la région de Tizi Ouzou, la plus touchée par les incendies, on aperçoit des dizaines de maisons brûlées, des véhicules calcinés et parfois même des carcasses de bétail. Sur les réseaux sociaux, la solidarité s'organise avec des cagnottes en ligne mais aussi des collectes de dons, lancées par la diaspora algérienne française. "Tout don est le bienvenu. Essentiellement, on va récolter en premier des médicaments et après on verra pour des aides vestimentaires et alimentaires", explique Walid Houassine, un étudiant algérien en France. Deux Canadairs et un avion de commandement français sont attendus à la mi-journée le jeudi 12 août pour aider les secours algériens sur place.