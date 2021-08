Algérie : 19 incendies ravagent encore le nord du pays

Les flammes continuent de faire des dégâts en Algérie. Les pompiers tentent, dimanche 15 août, d'éteindre 19 feux encore actifs dans dix préfectures du nord du pays. Les incendies de forêt ont fait depuis lundi dernier au moins 90 morts, dont 33 militaires, selon les autorités.

Six feux sont ainsi en cours dans la préfecture Bejaïa, et trois dans celle d'El Tarf, a annoncé la protection civile. Il ne reste en revanche plus que deux incendies à maîtriser à Tizi Ouzou, qui a enregistré la plus grande partie des pertes humaines.

Ces dernières 24 heures, les unités de protection civile ont réussi à éteindre 33 incendies dans 12 préfectures, dont 17 dans la seule Tizi Ouzou. L'armée a également mobilisé cinq hélicoptères russes Mi-26, en plus de deux bombardiers d'eau français mis à disposition par Paris via l'Union européenne, et d'un avion espagnol pour maîtriser les derniers feux de forêt.

Une vingtaine d'arrestations

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé jeudi que la plupart des incendies étaient d'origine "criminelle". Il a également annoncé que 22 suspects avaient été arrêtés.

Le service météorologique a averti dimanche que la hausse des températures se poursuivait dans le nord du pays, atteignant 44 degrés. De quoi alimenter les craintes pour l'avenir, alors que le nord de l'Algérie est touché chaque année par des feux de forêt. En 2020, près de 44 000 hectares de taillis sont ainsi partis en fumée.