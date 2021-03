République démocratique du Congo : les villageois protègent la forêt tropicale

La plus grande forêt du continent africain s'étend sur six pays d'Afrique centrale, le long du fleuve Congo. Elle représente presque cinq fois la superficie de la France. C'est un poumon de verdure et un écosystème unique au sein de laquelle vivent des millions de personnes, des communautés isolées du reste du monde. En République démocratique du Congo, le gouvernement a donné à certaines communautés le droit légal de posséder des milliers d'hectares.

"C'est chez nous "

"Maintenant, quand tu entres dans cette forêt, c'est chez nous. C'est notre forêt, notre terre, cela nous rend joyeux. Il y a de l'oxygène pour respirer qui vient de ses arbres, tout ce qu'on mange vient d'ici, les champignons, les fruits", explique une habitante. Avant, la forêt appartenait à l'État ; les communautés pouvaient être chassées à tout moment. Les villageois ont pour mission de protéger la forêt, menacée par la déforestation massive, l'activité industrielle et la chasse des espèces sauvages. Le système fonctionne : la déforestation recule massivement et dans certaines régions, la forêt reprend du terrain sur des zones auparavant déboisées.