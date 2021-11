Afrique : les difficultés du mégaprojet de Grande muraille verte au Sahel

C’est un projet pharaonique développé par les pays africains et annoncé par l’Union africaine en 2007. Une Grande muraille verte, traversant onze pays, du Sénégal jusqu’à Djibouti, avec un mur d’arbres long de 8 000 kilomètres. Le but est de sauver des arbres menacés par l’avancée du désert, qui est de deux kilomètres en moyenne par an. Depuis le lancement du projet, moins de 4% des objectifs ont été atteints, et en dépit du soutien de la banque mondiale, de l’ONU et l’Union européenne, le projet peine à sortir de terre.

10 ans de retard

Souvent, l’argent n’arrive pas ou pas au bon endroit. Au Mali et au Soudan, la guerre freine les investissements. Au Sénégal, des milliers de plants d’acacias devant faire partie du projet meurent. Les moyens ne sont pas présents. En marge de la COP26, Emmanuel Macron a co-présidé une réunion à ce sujet. "C’est évidemment l’urgence climatique qu’on connaît partout, mais c’est aussi la lutte contre la pauvreté et le terrorisme. Tous nos combats sont liés autour de ces initiatives", a-t-il expliqué. Le projet a déjà dix ans de retard : sur les 100 millions d’hectares à restaurer, seuls 4 millions l’ont été à ce jour.