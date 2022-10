TotalEnergies : le nouveau projet gazier du groupe en Afrique du Sud fait polémique

C'est au large de l'Afrique du Sud que TotalEnergies souhaite réaliser des forages à 1 700 mètres de profondeur pour atteindre deux importants gisements de gaz dans la zone de Brulpadda, à 175 km environ des côtes. Mais selon des ONG de protection de l'environnement, ces opérations menaceraient la biodiversité. La route de migration des baleines, des orques ou encore de la faune marine passe par ce secteur.



TotalEnergies a déjà réalisé des forages d'exploration

"Installer des grandes infrastructures industrielles dans un endroit où il y a énormément de vie marine (...), c'est évidemment impacter directement, par l'installation, le bruit et les sondages sismiques, l'ensemble de cette vie marine", explique Claire Nouvian, fondatrice de l'association Bloom. TotalEnergies a déjà réalisé des forages d'exploration, avec une plateforme pour connaître l'ampleur des réserves. Face à la polémique, l'entreprise française affirme au contraire que ce nouveau projet bénéficiera à l'Afrique du Sud : il s'agit de remplacer du charbon par du gaz, moins polluant. Mais les critiques sont de plus en plus fortes contre les investissements de Total en Afrique dans les énergies fossiles, et pas assez dans les renouvelables.