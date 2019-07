Rhône : les gérants d'un Super U démissionnent après avoir publié les photos d'un safari

C'est une famille souriante, posant fièrement avec ses trophées. Lion, léopard, antilope, hippopotame... Les photos souvenirs ont été prises en 2015 lors d'un safari-chasse légal en Afrique du Sud. Sur le site de l'entreprise qui organise ces chasses privées, on trouve même leur témoignage sur le livre d'or : "Merci (...) pour ce safari réussi, c'était superbe et amusant, avec de très beaux crocodiles et léopards ! Nous reviendrons !"

Vague d'indignations

Ces photos ont été repérées et partagées massivement en ligne, suscitant une vague d'indignation. Et pour cause, le couple est connu. Il possède en effet un Super U à L'Arbresle (Rhône), une ville située près de Lyon. Devant le supermarché, c'est la consternation. "Les gens comme ça vont aller dépenser 200 000 euros pour aller tuer des animaux", persifle une cliente. Mardi 9 juillet, le groupe Système U a condamné ces agissements avant de pousser les gérants à la démission.

Le JT

Les autres sujets du JT