Afrique du Sud : pour fêter Noël, les célèbres jardins botaniques de Durban s’habillent de lumière

En Afrique du Sud, le jardin botanique de Durban s’illumine pour célébrer à la fois les fêtes de fin d’année et la lumière.

Jusqu’au 30 décembre 2019, les magnifiques jardins botaniques de Durban peuvent se visiter à la nuit tombée. Scintillant de nombreuses ampoules et guirlandes lumineuses, les arbres et les plantes offrent une façon féerique de fêter Noël et de visiter un site unique au monde.

Neuf photos de Rajesh Jantilal illustrent ce propos.