Afrique du Sud : "Miss South Africa" ouvert aux femmes transgenres

Le concours de beauté sud-africain Miss South Africa (Miss Afrique du Sud) admet officiellement les personnes transgenres dans la compétition. Une première semble-t-il sur le continent africain. "Dois-je être née de sexe féminin pour participer ?" A cette question que l'on retrouve dans la section dédiée aux critères d'éligibilité au concours, la réponse est désormais non. "Les femmes transgenres peuvent participer au concours de Miss Afrique du Sud", a indiqué l'organisation de l'événement sur son site, alors que les inscriptions pour l'année 2021 se sont ouvertes le 24 mai (le concours est prévu en octobre). Néanmoins, "pour pouvoir concourir au niveau international, la candidate doit être en possession d'une pièce d'identité sud-africaine valide indiquant que son sexe modifié est féminin." Le concours de Miss Univers, par exemple, autorise la participation des personnes transgenres depuis 2012, grâce au combat de la Canadienne Jenna Talackova, rapporte Le Parisien.

"A l'échelle internationale, la réglementation stipule que vos documents d'identité doivent indiquer que vous êtes une femme, donc actuellement, nous nous en tenons à cette réglementation internationale (...)", a expliqué Stephanie Weil, la présidente de l'organisation Miss Afrique du Sud, à la SABC, le média public sud-africain.

As long as world competitions such as Miss Universe, Miss World, etc. also allow transgendered persons.



One does not want a situation where a transgender Miss SA is barred from representing the country at the world stage.