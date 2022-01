Afrique du Sud : les autochtones protestent contre l'arrivée d'Amazon

C'est sur ce terrain de la ville du Cap (Afrique du Sud) considéré comme sacré par les peuples Khoïsan, plus ancienne nation du pays, qu'Amazon veut installer son siège social africain. Un projet immobilier de plus de 15 hectares avec des bureaux, un hôtel et même une école soutenue par les autorités du Cap. Le projet a été lancé malgré l'opposition des groupes autochtones.

Un combat patrimonial

"C'est le plus important combat patrimonial que nous ayons en tant que Sud-africain. Si nous ne pouvons pas prendre position sur ce que nous considérons comme important dans nos vies, et sur les principes sur lesquels nos ancêtres se sont toujours battus, ce serait très difficile à accepter", témoigne Tauriq Jenkins, représentant des peuples Khoïsan. Autre problème, ce projet de quartier ultra-moderne est situé en zone inondable.