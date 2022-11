Dans la capitale afghane, le salon d'esthétique de Sofia et Nigina est encore un espace de liberté pour les femmes. Mais pour combien de temps ? Un reportage d'"Envoyé spécial".

Sofia et Nigina sont coiffeuses et maquilleuses. De leur salon de beauté de Kaboul, où "Envoyé spécial" les a suivies pendant une année, elles ont fait un havre de liberté dans cet Afghanistan où le pouvoir s'applique à restreindre les droits des femmes. Les deux amies ont la vingtaine, elles rient, elles dansent et aiment prendre des selfies qui restent cachés dans leurs téléphones.

Un refuge pour les Afghanes

Car dehors, les talibans rôdent près de leur salon d’esthétique reconverti en refuge pour les femmes de la capitale afghane. La façade extérieure a été saccagée plusieurs fois. Dans cet endroit si précieux et fragile, les voiles tombent, les langues se délient. Sofia et Niguina font vivre à bout de bras leur petite équipe avec un rêve, celui de protéger leur dernier espace de liberté. Mais pour combien de temps ?

Un reportage de Margaux Benn et Solène Chalvon-Fioriti pour Kraken Films diffusé dans "Envoyé spécial" le 24 novembre 2022.

