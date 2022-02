BRUT

Brut a pu rentrer au sein du service de malnutrition de l'hôpital pédiatrique de Kaboul. En effet, depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, beaucoup de femmes et d'hommes ont perdu leur travail et des familles ont sombré dans la misère. Shadel travaille dans le service de malnutrition depuis cinq mois : "Les Afghans n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leurs familles. C'est pour cela que maintenant, presque chaque foyer est touché par la maladie et la malnutrition."

L'Afghanistan sort de 40 années de guerre, et la malnutrition s'est installée dans le pays depuis longtemps. Mais ce qui a changé avec l'arrivée des talibans, c'est que la communauté internationale a brusquement bloqué ses aides et que les prix des denrées alimentaires ont flambé. Ça a donc précipité toute une nouvelle frange de la population dans une pauvreté extrême.

En ce moment, entre 50 et 100 nouveaux patients arrivent chaque jour dans ce service.