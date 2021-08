"Le troisième vol" évacuant de l'Afghanistan des ressortissants français et étrangers "arrivera aujourd'hui à Paris", a indiqué Clément Beaune, jeudi 19 août sur franceinfo. "Il y a déjà eu trois rotations des avions de nos armées, ça fait à peu près 400 personnes" évacuées, a également précisé le secrétaire d’État aux affaires européennes. Parmi elles, il y a selon lui "très majoritairement des Afghans qui sont précisément en besoin urgent de protection, souvent parce qu'ils travaillaient pour des structures françaises". "On ne peut pas" donner le nombre "exact" de personnes "en besoin de protection" qui seront accueillies en France, a-t-il poursuivi, mais "on parle sans doute de quelques milliers de personnes."

À l'heure actuelle, "vous avez ceux qui vous disent 'il ne faut accueillir personne' ou ceux qui brandissent la menace de la vague migratoire qui va nous submerger", a déclaré Clément Beaune. Pour lui, "c'est irresponsable et ce n'est pas vrai". D'autre part, il y a ceux "qui vous disent à travers des slogans accueillons tout le monde", a-t-il ajouté, pointant "un certain nombre d'élus écologistes ou de La France insoumise".

"Le projet politique pour l'Afghanistan ne peut pas être d'accueillir 40 millions d'Afghans en Europe ou aux États-Unis, ce n'est pas ça l'avenir qu'on propose aux femmes ou à la jeunesse d'Afghanistan." Clément Beaune, secrétaire d’État aux affaires européennes à franceinfo

"Le projet européen ne peut pas consister à dire aux Afghans 'tentez votre chance, risquez votre vie, passez entre les mains des passeurs pendant des semaines, des mois, faites-vous violenter, racketter, parfois violer, et puis si, au bout du chemin, vous arrivez en Europe, nous serons là", a encore déclaré le secrétaire d’État aux affaires européennes. "Ce n'est pas ça, un projet politique humaniste", a-t-il taclé.

Lors de son allocution sur la situation en Afghanistan, lundi soir, Emmanuel Macron a expliqué vouloir porter une initiative européenne visant à "anticiper" et "protéger contre des flux migratoires irréguliers importants" qui "nourrissent les trafics de toute nature". Les termes "flux migratoires irréguliers importants" sont à l'origine d'une polémique dans laquelle l'exécutif est englué depuis maintenant plusieurs jours.