L'historien Jean-Pierre Filiu, invité jeudi 2 septembre sur France Inter, a déclaré ne pas croire à un afflux massif d'Afghans dans les jours ou semaines à venir. "Les talibans contrôlent les frontières donc à supposer qu'on veuille aller vers les pays voisins, les talibans ne laisseront pas faire", a-t-il affirmé. "Il suffisait d'aller en Turquie ou dans les Balkans pour atteindre l'Europe quand on était Syrien, là c'est beaucoup plus compliqué", a reconnu Jean-Pierre Filiu. "Ce seront sans doute des flux qui s'inscriront dans la durée, des mois, peut-être des années", a-t-il précisé, "mais je ne crois pas qu'on aura une vague comparable" à celle de 2015.

"Une des grandes défaites des Américains c'est qu'on ne sait rien de l'organisation interne des talibans." Jean-Pierre Filiu, historien à franceinfo

"On n'a pas d'organigramme sérieux, c'est une organisation opaque", a déploré l'historien. Selon lui, il est difficile de savoir si les déclarations officielles des talibans peuvent être prises au sérieux, notamment sur la question des femmes. "On ne sait pas si la personne qui s'est exprimée sur les femmes pèse réellement au sein des talibans", a indiqué Jean-Pierre Filiu alors que les nouveaux maîtres de Kaboul se sont engagés à faire preuve de souplesse vis-à-vis des femmes et à leur accorder la possibilité de continuer de travailler.

Selon l'historien, une chose est sûre, sachant que "les talibans ont besoin d'argent", "c'est que la prochaine saison de l'opium, dans quelques semaines, va être historique avec une récolte au printemps prochain qui devrait sans doute amener à un niveau record d'héroïne dans le monde entier", a-t-il analysé précisant que "plus de 90 % de l'héroïne mondiale provient d'Afghanistan".