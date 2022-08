Mort d'Ayman al-Zawahiri : ce que l'on sait du redoutable missile susceptible d'avoir été utilisé par les Américains

Le numéro un d’Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, a été tué dans la nuit de samedi à dimanche 31 juillet, sur son balcon à Kaboul. Dans son annonce, lundi 1er août, Joe Biden a évoqué une frappe de drone. L'attaque a été menée à l'aide de deux missiles Helfire, sans présence militaire au sol, a précisé un responsable américain. Si l'emploi des missiles Hellfire R9X n'a pas été confirmé, tout semble indiqué qu'ils ont été utilisés lors de cette opération. En effet, sur le bâtiment, pas de trace d'explosion et aucune victime collatérale n'a été signalée, selon les autorités américaines.

L'engin a été baptisé "Flying Ginsu" (le Ginsu volant), en référence aux couteaux de cuisine de la marque Ginsu inspirés des sabres des samouraïs, que les téléspectateurs américains avaient découverts dans des spots de publicité au cours des années 1980, coupant successivement des canettes ou une branche d'arbre avec une lame toujours tranchante.

Tiré par un drone ou d'un hélicoptère, le missile est dépourvu de charge explosive mais à l'impact il libère ses six lames, qui se déploient à la dernière seconde. La victime se retrouve découpée en morceaux. La "bombe ninja", autre surnom du R9X, peut traverser voitures et bâtiments. Le missile n'explose pas pas, n'entraînant pas de souffle et de chaleur, ce qui limite le nombre de victime et les dommages collatéraux.

La maison de trois étages occupée par la famille al-Zawahiri est située à Sherpur, un quartier aisé de la capitale afghane, où plusieurs villas sont occupées par des responsables et des commandants talibans de haut rang. Des photos montrent des fenêtres soufflées mais le bâtiment ne porte aucune trace d'explosion.

This is believed to be the house in central Kabul where Al Qaeda leader al Zawahiri was staying & killed in a US drone strike, (another location apparently also hit)



Taliban preventing media getting close, insisting there’s nothing to see, but we & others had guns pointed at us pic.twitter.com/2iJKKGPzat