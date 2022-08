Les Etats-Unis affirment avoir tué le chef du groupe terroriste Al-Qaïda, Ayman Al-Zawahiri, lors d'une frappe en Afghanistan

Le président américain Joe Biden s'est adressé à la nation au cours d'une allocution télévisée. "Justice a été rendue", a-t-il déclaré, plus de vingt ans après les attentats du 11-Septembre dont l'Egyptien est considéré comme le cerveau.

"Justice a été rendue, et ce dirigeant terroriste n'est plus." Le président américain, Joe Biden, a annoncé lundi 1er août que le leader du groupe terroriste Al-Qaïda, Ayman Al-Zawahiri, avait été tué dans une frappe aérienne à Kaboul (Afghanistan). Sa mort "va permettre aux familles de victimes du 11-Septembre" de tourner la page, a-t-il ajouté au cours d'une allocution télévisée. Ayman Al-Zawahiri est en effet considéré comme le cerveau des attentats qui ont fait près de 3 000 morts aux Etats-Unis.

I’m addressing the nation on a successful counterterrorism operation. https://t.co/SgTVaszA3s — President Biden (@POTUS) August 1, 2022

Les Etats-Unis ont mené à bien une "opération antiterroriste contre une cible importante au sein d'Al-Qaïda" en Afghanistan, avait déclaré plus tôt un haut responsable de l'administration américaine. Il précisait que cette opération, qui s'était déroulée durant le week-end, "était réussie et n'avait fait aucune victime civile".

Des Frères musulmans à la tête d'Al-Qaïda

Né en 1951 au sein d'une famille bourgeoise, près du Caire (Egypte), Ayman Al-Zawahiri, aisément reconnaissable à sa bosse sur le front et à ses larges lunettes, était entré dès l'âge de 15 ans chez les Frères musulmans. Impliqué dans l'assassinat, en 1981, du président égyptien Anouar Al-Sadate, il avait été emprisonné pendant trois ans avant de rejoindre l'Arabie saoudite et le Pakistan au milieu des années 1980, où il avait soigné les jihadistes combattant les Soviétiques et rencontré Oussama Ben Laden.

Longtemps à la tête du Jihad islamique égyptien (JIE), il ne rejoindra Al-Qaïda qu'à la fin des années 90. Ayman Al-Zawhiri était, depuis, l'une des principales personnalistés de la nébuleuse jihadiste. Il était devenu en 1998 l'adjoint d'Oussama Ben Laden, mais également son médecin, avant de prendre logiquement sa succession en 2011, quand ce dernier avait été tué par un commando américain au Pakistan. Ayman Al-Zawahiri avait notamment théorisé l'essaimage des franchises jihadistes au gré d'allégeances de circonstances, de la péninsule arabique au Maghreb, de la Somalie à l'Afghanistan, en Syrie et en Irak.

Ayman Al-Zawahiri et Oussama Ben Laden dans une vidéo diffusée par Al-Jazeera le 15 avril 2002. (AL-JAZEERA)

Le département d'Etat offrait jusqu'à 25 millions de dollars (en anglais) de récompense pour toute information conduisant à l'arrestation ou la condamnation du chef d'Al-Qaïda, introuvable depuis plus de dix ans. Fin 2020, des sources avaient un temps donné crédit à des rumeurs le donnant mort d'une maladie cardiaque mais il était réapparu ensuite dans une vidéo. En juin 2021, un comité des Nations unies estimait dans un rapport (en anglais) qu'il se trouvait "quelque part dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan".

Un homme recherché depuis plus de dix ans

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahif, a déclaré sur Twitter qu'une "frappe aérienne" avait été menée par un drone américain sur une maison du quartier Sherpour de Kaboul (Afghanistan). "L'Emirat islamique d'Afghanistan condamne fermement cette attaque", a-t-il ajouté, qualifiant cette frappe de "violation flagrante des principes de l'accord international de Doha", signé fin février 2020 entre les Etats-Unis et les talibans.

"Il n'y avait aucun effectif américain sur le terrain à Kaboul", a précisé de son côté un haut-responsable américain cité par l'AFP, ajoutant que la présence même d'Ayman Al-Zawahiri dans la capitale afghane était une "violation claire" des accords de Doha.

Cette annonce de Joe Biden intervient près d'un an après le chaotique retrait d'Afghanistan des forces américaines, qui avait permis aux talibans de reprendre le contrôle du pays, vingt ans après. Le groupe Al-Qaïda avait déjà perdu son numéro 2, Abdullah Ahmed Abdullah, tué en août 2020 dans les rues de Téhéran (Iran) par des agents israéliens lors d'une mission secrète commanditée par Washington, information révélée à l'époque par le New York Times(en anglais).

Mi-juillet, par ailleurs, les Etats-Unis avaient annoncé avoir tué le chef du groupe Etat islamique (EI) en Syrie, Maher Al-Agal, lors d'une frappe de drone. Cette opération, selon un porte-parole de l'armée américaine, avait "affaibli de façon considérable la capacité de l'EI de préparer, financer et conduire ses opérations dans la région".