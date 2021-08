DIRECT. Afghanistan : nouvelle attaque de roquettes contre l'aéroport de Kaboul, les évacuations se poursuivent

#covid_19 #pass_sanitaire bonjour. Je peux vous dire que j'ai été plutôt contente quand mon apprentie de 19 ans a pris rdv pour se faire vacciner pour pouvoir partir en vacances à l'étranger . 4 fois cas contacts l'année dernière ça commençait à devenir stressant. Sans parler du risque avec les clients, la promiscuité en cuisine et l'impossibilité de garder son masque à certains moments vraiment chauds me faisaient travailler dans le stress de tomber malade. Alors merci le pass obligatoire pour les voyages et dans certains lieux. Je peux désormais travailler un peu plus sereinement.