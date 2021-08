Afghanistan : quatre questions sur le projet de zone sécurisée à Kaboul défendu par Emmanuel Macron

A quelques heures du retrait officiel des troupes américaines en Afghanistan, mardi 31 août, plusieurs pays tentent de trouver une issue pour poursuivre l'évacuation d'Afghans menacés après la prise de pouvoir des talibans. La France, aux côtés du Royaume-Uni et de l'Allemagne, doit plaider lundi au Conseil de sécurité de l'ONU pour la création d'une zone sécurisée à Kaboul afin de poursuivre les opérations humanitaires.

"Il s'agit de protéger ces Afghans et de leur faire quitter le pays dans les prochains jours ou les prochaines semaines", a défendu Emmanuel Macron dans une interview au Journal du dimanche (article payant). Franceinfo revient en quatre questions sur ce projet de résolution.

1 Pourquoi créer une zone sécurisée à Kaboul ?

Le projet de zone protégée doit "permettre de continuer les opérations humanitaires", après le départ des troupes américaines qui sécurisent l'aéroport, a défendu Emmanuel Macron. Comme le Royaume-Uni, l'Italie, ou encore l'Allemagne, la quasi-totalité des pays ont d'ailleurs déjà mis fin à leurs opérations d'évacuation. La France a annoncé vendredi avoir suspendu à son pont aérien, "les conditions de sécurité n'étant plus remplies" en raison du "désengagement rapide des forces américaines", ont justifié la ministre française des Armées, Florence Parly, et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le dernier vol de rapatriement français a atterri dimanche à Paris.

Depuis le 17 août, 2 800 personnes, dont 2 600 Afghans, ont été évacuées par "une quinzaine de vols" opérés par la France, via les Emirats arabes unis, selon Emmanuel Macron. Or, "nous avons encore sur nos listes plusieurs milliers d'Afghans et d'Afghanes que nous souhaitons protéger", a déclaré le chef de l'Etat au JDD, citant notamment des magistrats, des artistes, des intellectuels "à risque en raison de leurs engagements". De son côté, le gouvernement britannique, qui défend également la création d'une zone sécurisée, promet de remuer "ciel et terre" pour poursuivre les évacuations au-delà du 31 août.

2 A quoi pourrait ressembler cette zone ?

Le projet de résolution vise à créer une zone sécurisée pour protéger les Afghans souhaitant fuir le pays et leur faciliter l'accès à l'aide humanitaire, a expliqué Emmanuel Macron. "C'est un concept juridique qui permet à l'ONU de contrôler une zone dans laquelle se feront les allers-retours humanitaires", complète auprès de franceinfo le général Dominique Trinquand, expert militaire.

Le président français imagine des évacuations ciblées "qui ne se feront pas par l'aéroport militaire de Kaboul (...) On verra si cela peut se faire par l'aéroport civil de la capitale ou par les pays voisins", précise-t-il dans le JDD. La France compte par ailleurs sur l'aide du Qatar qui, grâce à ses relations avec les talibans, "a la possibilité d'aménager des opérations de pont aérien ou de réouverture de certaines lignes aériennes", a déclaré Emmanuel Macron, depuis Bagdad, où il assistait à un sommet régional.

L'instauration d'une telle zone nécessite donc de déployer des forces militaires. "Cela implique des moyens terrestres, des drones de surveillance et un travail d’écoute des communications", ajoute auprès de La Croix (abonnés) Marc Finaud, membre du Centre de politique de sécurité de Genève. Un enjeu d'autant plus crucial après l'attentat à l'aéroport de Kaboul jeudi, revendiqué par le groupe Etat islamique, qui a fait une centaine de morts. Une zone sécurisée risque "d'attirer encore plus d'attentats-suicides de la part de l'Etat islamique", redoute sur France 2 Pierre Servent, spécialiste des questions de défense et de stratégie militaire.

3 Pourquoi ce projet est-il défendu à l'ONU ?

En soumettant un projet de résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Emmanuel Macron veut "mettre chacun devant ses responsabilités" et permettre "à la communauté internationale de maintenir une pression sur les talibans", a-t-il justifié auprès du JDD. Le président français oblige ainsi la Chine et la Russie, deux des cinq membres permanents du Conseil, à prendre officiellement position. Or, ces deux pays sont des "acteurs essentiels" dans le dossier afghan et échangent depuis plusieurs semaines avec les talibans, souligne sur franceinfo le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense nationale.

"Si les Russes et les Chinois sont convaincus, qu'ils votent, ils seront obligés de travailler avec l'ensemble du Conseil de sécurité pour convaincre les talibans." Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue "Défense nationale" à franceinfo

A quelques heures de la réunion onusienne, le Kremlin s'est dit prêt à "discuter de cette proposition". "Il est très important d'évoquer toutes les modalités d'une telle zone, de ce régime, mais il faut avant tout comprendre la position des talibans au sujet de cette idée", a jugé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

4 Comment cette proposition est-elle accueillie par les talibans ?

Froidement. Le porte-parole du bureau politique des talibans a estimé dimanche auprès de franceinfo que la création d'une zone protégée à Kaboul n'était pas "nécessaire". Suhail Shaheen a assuré qu'après le 31 août, "chaque Afghan" pourrait "voyager à l'étranger s'il le souhaite" à condition de présenter "les documents appropriés : passeport, visa."

"L'Afghanistan est un pays indépendant. Peut-on créer une telle zone en France ou au Royaume-Uni ?" Suhail Shaheen, un porte-parole des talibans à franceinfo

Toutefois, cette position pourrait "être contredite par d'autres dirigeants talibans qui connaissent véritablement les enjeux des jours à venir", note le général Jérôme Pellistrandi. "Il leur est indispensable d'obtenir une forme de reconnaissance par la communauté internationale, même si le président Emmanuel Macron et d'autres dirigeants occidentaux n'ont pas parlé de reconnaissance pour l'instant", poursuit-il.

Les négociations autour de cette zone pourraient donc être l'occasion pour les talibans de gagner en légitimité auprès des autres pays. "Il faudra qu'ils fassent preuve de pragmatisme et qu'ils donnent des gestes concrets pour pouvoir bénéficier au moins d'une écoute par la communauté internationale", analyse Jérôme Pellistrandi.