Diplomatie : les Occidentaux doivent-ils aider les talibans ?

Des représentants de l’Union européenne et des États-Unis ont rencontré les nouveaux dirigeants de l’Afghanistan à Doha, au Qatar. Les talibans sont en quête d’un soutien international indispensable, dans le contexte de crise actuelle.

À Doha au Qatar, les émissaires talibans sont assis autour d’une table avec leurs homologues qataris, des représentants de Washington (États-Unis) et de l’Union européenne. Mardi 12 octobre, le régime de Kaboul (Afghanistan), soutenu par ses alliés qataris, tentait d’obtenir une reconnaissance internationale.





Les Occidentaux exigent le respect des engagements talibans



“Je pense que s’engager avec eux est le plus important. Nous désengager reviendrait à commettre la même erreur qu’en 1989, lorsque nous nous sommes lavés les mains de l’Afghanistan et que nous avons abandonné le peuple afghan. L’une des conséquences fut le 11-Septembre. Je pense que nous devrions en tirer les leçons”, explique Mutla Al-Qhatani, envoyé spécial du ministre qatari des Affaires étrangères. Mais les Occidentaux présents à Doha, exigent le respect des engagements talibans : les droits des femmes, la liberté de déplacement pour les personnes qui souhaitent quitter le pays, etc.