Culture : Michel Onfray, auteur du livre "Autodafés", revient sur la situation en Afghanistan

Le philosophe et écrivain, Michel Onfray, était l’invité du 23h de franceinfo, mardi 24 août. Ce dernier est venu présenter son nouveau livre, Autodafés, aux éditions Les Presses de la Cité. Interrogé sur la situation en Afghanistan, il a répondu : "Je suis souverainiste, donc je le suis pour tous les pays. Je pense que tous les pays doivent pouvoir faire la loi chez eux et qu’il n’y a pas de raison pour que ce ne soient pas les Afghans qui aient le pouvoir et décident de leur politique."

"Je préfère une démocratie à une théocratie"

Michel Onfray a ensuite parlé des personnes qui fuient l’Afghanistan. "Les gens qui ont contribué à l’américanisation ou l’occidentalisation de l’Afghanistan, je comprends qu’ils aient envie de partir. Maintenant, il ne faut pas dire qu’ils sont tous dans ce cas." Mais aussi les femmes pour qui "ce n’est pas facile de se retrouver dans une dictature avec la charia." Avec un mot d’ordre : "Je préfère une démocratie à une théocratie". La discussion s’est ensuite poursuivie en lien avec son livre, Autodafés. "Bien sûr que c’est Samuel Huntington (auteur du Choc des civilisations, NDLR) qui a gagné. Je le défendais à l’époque, on me disait que j’étais d’extrême droite. Il y avait un diagnostic qui disait que les civilisations se constituaient sur des spiritualités, des religions et ce sont des blocs qui s’opposent. On voit que les zones de fracture dans le monde sont où l’islam a partie liée". Et d’évoquer les Américains qui ont "franchement perdu, ils veulent partir sans partir tout en partant. C’est difficile de montrer qu’on n’a plus le leadership", estime-t-il.