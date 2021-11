Afghanistan : un nouvel attentat visant l’hôpital militaire de Kaboul fait au moins 19 morts

C’est un bilan très lourd. À Kaboul, l’hôpital militaire de la ville a été pris pour cible par des attaques terroristes revendiquées par la branche talibane du groupe Etat islamique. Il s’agit du principal opposant au pouvoir en place. Une première explosion d’un kamikaze à moto devant l’établissement a été suivie par l’arrivée de plusieurs assaillants munis de fusils d’assaut. Ces derniers ont obligé la population présente à fuir.

Les assaillants ont été neutralisés

"Des civils et des militaires ont été martyrisés. Dieu merci, la zone est sécurisée maintenant et il y a peu de problèmes. Nos amis martyrs et blessés ont été transportés dans les hôpitaux", détaille Hekmatullah Jamal, le chef du département de suivi et d’évaluation du ministère de La défense des talibans. Avant de conclure : "La situation est normale maintenant". Tous les assaillants auraient été mortellement neutralisés, selon les talibans. En 2017, le même hôpital avait été attaqué par le groupe Etat islamique.