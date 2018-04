Afghanistan : un double attentat suicide à Kaboul fait au moins 21 morts

Un double attentat suicide a été perpétré lundi 30 avril à Kaboul, capitale de l'Afghanistan. Une première explosion est survenue peu avant 8 heures, lorsqu'un kamikaze circulant à bord d'une moto s'est fait exploser devant un cours d'anglais. La deuxième attaque a été conduite une trentaine de minutesplus tard, par un kamikaze à pied qui s'est fait exploser parmi la presse accourue sur le site du premier attentat. En tout, au moins 21 personnes ont été tuées et 27 blessées, selon un bilan provisoire du ministère de la Santé afghan. Parmi les victimes se trouve Shah Marai, le chef du service photo de l'AFP à Kaboul. Trois autres journalistes présents ont été fauchés par cette explosion, tous travaillaient pour des télévisions afghanes.

#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9