Afghanistan : un attentat-suicide fait au moins 50 morts et 140 blessés dans une mosquée chiite de Kunduz, dans le nord-est du pays

Au moins 50 personnes ont été tuées et 140 autres blessées dans un attentat-suicide qui a frappé, vendredi 8 octobre, une mosquée chiite de la ville de Kunduz, dans le nord-est de l'Afghanistan, ont rapporté des sources hospitalières. "Jusqu'ici, nous avons reçu 35 corps et plus de 50 blessés", a annoncé à l'AFP un docteur à l'hôpital central de Kunduz.

Auparavant, un responsable local de Médecins sans frontières (MSF) avait déclaré à l'agence de presse que "plus de 90 patients blessés et plus de 15 corps" avaient été emmenés à la clinique de l'ONG à Kunduz. Le bilan de l'explosion pourrait encore évoluer. Selon les données publiées par le World Factbook de la CIA (site en anglais), les musulmans chiites représentent entre 10 et 15% de la population afghane.

Le groupe Etat islamique avait revendiqué lundi un attentat à la bombe commis la veille contre une mosquée de Kaboul, après que les talibans ont affirmé avoir neutralisé une cellule dormante de l'EI dans la capitale afghane.

L'Etat islamique s'attaque régulièrement aux chiites

Par le passé, l'Etat islamique a revendiqué certaines des attaques les plus meurtrières commises en Afghanistan et au Pakistan. Notamment des attentats-suicides dans des mosquées, des hôpitaux et dans d'autres lieux publics. Le groupe fondamentaliste sunnite a, en particulier, ciblé des musulmans qu'il considère comme hérétiques, notamment les chiites de la minorité hazara. En août 2019, il a ainsi revendiqué un attentat contre des chiites à un mariage à Kaboul, où 91 personnes ont été tuées.

Il a aussi été fortement soupçonné d'avoir été derrière une attaque en mai 2020 contre une maternité d'un quartier majoritairement chiite de la capitale qui a coûté la vie à 25 personnes, dont 16 mères et des nouveaux-nés.