Afghanistan : un an après le retour des Talibans, le pays en proie à une catastrophe humanitaire

Lundi 15 août marquera le premier anniversaire du retour des talibans en Afghanistan. Les promesses d'un régime moins strict ont fait long feu, la résistance est difficile et une crise humanitaire sévit.

C'était le 15 août 2021. Les talibans prenaient possession du palais présidentiel de Kaboul après le départ précipité des troupes américaines et devenaient les nouveaux maîtres de l'Afghanistan. Douze mois plus tard, le pays est au bord du gouffre, plongé dans de nombreuses crises. Une crise humanitaire, d'abord, puisque selon les Nations Unies, près d'un Afghan sur deux, soit près de 20 millions de personnes, vit en situation d'insécurité alimentaire. Plus de la moitié des enfants de moins de 5 ans souffre de malnutrition aigue.

Une crise économique sévère

Dans cet hôpital, certains n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. "Depuis que l'émirat islamique règne, nous ne pouvons même pas trouver de pain. Je ne peux pas donner de lait à mes enfants. Nous n'avons rien", témoigne une mère de famille. Cette catastrophe humanitaire est alimentée par la crise économique qui touche le pays. Les financements internationaux sont suspendus et les États-Unis gèlent toujours les sept milliards de dollars d'actifs de la banque centrale.