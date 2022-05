Afghanistan : quatre attentats, dont trois revendiqués par le groupe jihadiste Etat islamique, font au moins 16 morts

Trois de ces attaques ont été revendiquées par le groupe terroriste Etat islamique. Au moins seize personnes ont été tuées dans quatre attentats à la bombe en Afghanistan, selon un nouveau bilan des autorités, jeudi 26 mai. Trois de ces attentats, mercredi, ont eu lieu contre des minibus à Mazar-i-Sharif (Afghanistan), dans le nord du pays. La quatrième attaque a visé une mosquée de la capitale, Kaboul.

A Mazar-i-Sharif, au moins dix personnes sont mortes et une quinzaine d'autres ont été blessées, selon la police et les service de santé. A Kaboul, l'attentat visant une mosquée a tué six personnes et blessé 18 autres, selon un dernier bilan de la police de la capitale.

Le groupe jihadiste Etat islamique a revendiqué les attaques de Mazar-i-Sharif mercredi soir. "Les soldats du califat ont fait exploser deux bombes placées sur deux bus (...) et une troisième bombe sur un troisième bus", a indiqué l'EI via ses chaînes Telegram. L'explosion à Kaboul n'a pas été revendiquée à ce stade.