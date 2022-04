Afghanistan : une explosion dans une mosquée chiite fait au moins 10 morts

Nouvelle déflagration meurtrière en Afghanistan. Une explosion dans une mosquée chiite a fait au moins 10 morts et 15 blessés à Mazar-i-Sharif, dans le nord du pays, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police de la province, jeudi 21 avril.

Cette explosion intervient deux jours après un attentat contre une école musulmane chiite à Kaboul, où au moins six personnes avaient été tuées et 24 blessées par deux explosions au sein d'une école pour garçons. Le quartier de Kaboul ciblé est lui aussi largement peuplé par une minorité musulmane chiite, les hazaras. Cette minorité représente entre 10 et 20% de la population afghane et est depuis longtemps persécutée, dans ce pays à majorité sunnite.

Depuis la prise du pouvoir en août par les talibans, les hazaras ont souvent été pris pour cible par des attaques revendiquées par l'Etat islamique-Khorasan (EI-K), la branche régionale de l'EI. En octobre, une série d'attentats avait déjà fait plus d'une centaine de morts.