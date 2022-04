Afghanistan : une explosion fait plusieurs morts et des blessés dans une école de Kaboul

Mardi 19 avril, deux explosions causées par des bombes artisanales ont eu lieu dans une école pour garçons de la capitale afghane. On dénombre pour l'heure six morts et plus d'une vingtaine de blessés. L'action n'a pas été revendiquée.

Des livres calcinés et des sacs d'école éparpillés dans des flaques de sang. Au moins six personnes sont mortes et 24 autres blessées dans l'explosion de deux bombes artisanales, à la sortie d'une école pour garçons de Kaboul (Afghanistan). "Quand on a franchi la porte principale, on est arrivés dans la rue. Certains de nos amis avaient perdu leur main, d'autres étaient couverts de sang. Des gens des environs sont venus pour emmener les blessés à l'hôpital", raconte un témoin.

Pas encore de revendications

Mis au courant de l'explosion, un commerçant a couru sur place pour chercher un ami et a été touché par une seconde salve : "Le téléphone de mon ami était éteint. Je me suis rendu sur le site et c'est là que j'ai été touché par la deuxième explosion". L'école est située dans un quartier peuplé en majorité par la communauté chiite hazara qui a déjà été visée par plusieurs attentats, notamment orchestrés par l'Etat islamique. Pour l'instant l'attaque n'a pas été revendiquée mais elle pose la question de la sécurité face aux talibans qui ont repris le pouvoir depuis huit mois.