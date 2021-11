Afghanistan : les talibans veulent de "bonnes relations" avec le reste du monde

Les talibans afghans veulent des "bonnes relations" avec tous les autres pays, y compris au niveau économique, et n'interféreront jamais dans leurs affaires, a assuré samedi 27 novembre leur Premier ministre dans son premier discours à la nation.

Mohammad Hassan Akhund s'est exprimé dans un message audio de près d'une demi-heure diffusé sur la télévision publique RTA. Il n'est toujours pas apparu en public depuis qu'il a été nommé Premier ministre le 7 septembre, tout comme le chef suprême du mouvement, le mollah Hibatullah Akhundzada, invisible depuis la reprise du pays par les islamistes à la mi-août.

Une catastrophe humanitaire

Après le retour au pouvoir des talibans en août dernier, Washington a gelé les avoirs de la banque centrale afghane, et la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont suspendu leurs aides à Kaboul.

L'économie afghane, déjà l'une des plus démunie du monde, minée par 40 ans de guerre, plus de récentes sécheresses, et jusque là portée à bout de bras par l'aide internationale, est en chute libre, et le pays au bord de la catastrophe humanitaire selon l'ONU.