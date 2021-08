Afghanistan : les talibans ont pris le contrôle de Pul-e-Alam, à 50 km au sud de Kaboul

L'offensive des talibans se poursuite et semble irrésistible. Les combattants islamistes ont pris la ville de Pul-e-Alam (Afghanistan), capitale de la province du Logar, annonce vendredi 13 août Saeed Qaribullah Sadat, conseiller provincial. Cette municipalité est située à seulement 50 km au sud de Kaboul et constitue une nouvelle prise clé pour les islamistes, quelques heures après celle de Lashkar Gah, capitale de la province du Helmand, dans le sud du pays.

"Les talibans contrôlent toutes les installations gouvernementales à Pul-e-Alam (...). Maintenant, ils ont le contrôle à 100%. Il n'y a plus de combats en ce moment", déclare Saeed Qaribullah Sadat. Les combattants islamistes contrôlent désormais près de la moitié des capitales provinciales afghanes, toutes tombées en seulement huit jours.

L'essentiel du nord, de l'ouest et du sud de l'Afghanistan est maintenant sous leur coupe. Kaboul, la capitale du pays, Mazar-i-Sharif, la grande ville du nord, et Jalalabad, dans l'est du pays sont les trois seules grandes villes encore contrôlées par le gouvernement.