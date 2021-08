Afghanistan : les talibans continuent de progresser dans le pays

L'étau se resserre sur la ville de Kaboul, en Afghanistan, alors que les talibans poursuivent leurs offensives et contrôlent déjà près de la moitié des capitales provinciales.

Vingt ans après avoir été chassés, les talibans paradent dans les rues de Kandahâr en Afghanistan. Ils ont repris cette ville, jeudi 12 août, comme celle de Ghanzi où les jeunes filles continuent d'aller à l'école et les femmes de faire leur marché. Les talibans essaient de se donner une image acceptable, comme l'explique l'un d'entre eux : "on ne force personne. On dit aux femmes de porter la burka ou le voile mais nous n'utilisons pas la force."

Les talibans contrôlent 60% du pays

Rien ne semble pouvoir stopper les talibans qui contrôlent 60% de l'Afghanistan, dont de nombreuses capitales provinciales. La ville de Kaboul est désormais encerclée, et très menacée, comme le savent les habitants, inquiets de ce qui pourrait arriver dans les prochains jours. La panique semble également gagner les occidentaux : les Américains et les Britanniques envoient des troupes sécuriser le rapatriement de leurs ressortissants, alors que beaucoup d'ambassades ferment temporairement.