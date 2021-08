Afghanistan : les premiers Français et étrangers évacués de Kaboul par la France sont arrivés à Roissy

Ils sont sains et saufs. L'avion transportant les premiers ressortissants français et étrangers évacués de Kaboul, en Afghanistan, par la France est arrivé mardi 17 août après-midi à l'aéroport parisien de Roissy Charles-de-Gaulle, ont constaté des journalistes de l'AFP.

L'A310 transporte 45 ressortissants français et étrangers évacués de Kaboul, ainsi qu'une soixantaine de militaires de retour d'opérations extérieures depuis la base d'Abou Dhabi, la capitale des Emirats arabes unis, a précisé une source du ministère des Armées. La ministre des Armées, Florence Parly, a salué sur BFMTV une "opération très complexe" alors que le chaos régnait à l'aéroport de Kaboul, lundi, et que les barrages des talibans compliquait l'accès à l'aéroport.

Il s'agit de la première évacuation par la France depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, dimanche. "Tout est fait pour que nous puissions rapatrier [les autres] le plus vite possible", a promis Florence Parly, qui n'était pas en mesure de dire combien de vols supplémentaires seront nécessaires pour évacuer les ressortissants français et les Afghans ayant aidé l'armée et l'administration françaises qu'Emmanuel Macron s'est engagé à protéger.