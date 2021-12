Afghanistan : les femmes ne pourront plus se déplacer trop loin sans la présence d’un homme

Signe de durcissement du régime taliban en Afghanistan, les Afghanes devront être accompagnées par un membre masculin de leur famille si elles effectuent des voyages de plus de 72 kilomètres.

Comme une impression de déjà-vu. En Afghanistan, les interdictions qui concernent les femmes ne cessent de croître. Après les avoir effacées des magasins, fait disparaître des programmes de télévision et avoir restreint leur droit à l’éducation scolaire, les talibans - au pouvoir depuis quatre mois dans le pays - leur interdisent désormais de se déplacer à plus de 72 kilomètres si elles ne sont pas accompagnées par un homme appartenant à leur famille. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice par la voix de Sadeq Akif Muhajir, porte-parole de ce ministère.

"Plus d’espoir pour leur avenir"

Malgré les manifestations "la situation des femmes est misérable, la frustration est maximale, les femmes n’ont plus la foi, plus d’espoir pour leur avenir", explique Fraiba Akbaryaar, militante pour les droits des femmes. Depuis le retour des talibans, outre les restrictions imposées aux femmes, le retrait des troupes américaines a provoqué l’une des pires crises humanitaires du pays. Ainsi, cet hiver, un afghan sur deux risque de souffrir de pénuries alimentaires aigües, selon une estimation de l’Organisation des Nations Unies (ONU). L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comptabilise quant à elle à elle plus de 3 millions d’enfants souffrant de malnutrition dans le pays. Un million d’entre eux pourrait ne pas y survivre.