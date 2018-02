Afghanistan : le troc le plus haut du monde

C'est un étrange pèlerinage qui a lieu dans le corridor de Wakhan, à plus de 5 000 mètres d'altitude. Les marchands parcourent ce chemin, à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan, malgré la neige, le vent et le fort dénivelé. Les trois plus hautes chaînes de montagnes du monde convergent dans ce corridor. Une fois par an, les marchands viennent ici pour visiter la tribu wakhi et faire du troc.

Du bétail en échange de marchandises

Une fois les marchands arrivés sur place, perdue au milieu des montagnes, sur un plateau désertique, les échanges de bétails et de marchandises peuvent commencer. Ici, on négocie un yak, un sac de beurre et quatre moutons contre des boutons, des montres, des paires de chaussettes et des chapeaux en laine. Ce commerce ancestral contribue à la paix des tribus.