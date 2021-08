Afghanistan : le retour des talibans terrorise les femmes

Elles manifestent pour conserver leur droit à l’éducation, leur droit de travailler. A Kaboul, en Afghanistan, les femmes redoutent le pire depuis le retour au pouvoir des talibans. Un acte courageux alors que les nouveaux maîtres de Kaboul occupent tous les endroits stratégiques de la capitale. La plupart des femmes sont terrées chez elle. Une ingénieure, qui pratiquait le football, a fait disparaître toutes les traces de son passé de championne.



Des femmes prêtes à quitter le pays

Les rumeurs de descente et d’exaction circulent de plus en plus. Danseuse, artiste, élue, depuis vingt ans, les femmes afghanes ont chèrement acquis leur liberté. "Si la situation empire et qu’on nous empêche de travailler, on n'aura pas d’autre choix que de quitter le pays et de trouver asile ailleurs", confie une journaliste afghane. Les talibans tentent de rassurer sur leurs intentions afin de se racheter une image auprès de l’opinion internationale. Pour l’heure, seuls la Chine et la Russie font confiance à leur discours.