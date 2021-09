Afghanistan : le Panchir résiste face aux talibans

Difficile de dire si la vallée du Panchir est tombée aux mains des talibans. C’est en tout cas ce qu’ils clament, et de façon extrêmement bruyante, puisque depuis un moment on entend des tirs dans le ciel, d’armes automatiques et de balles traçantes. D’un autre côté, la résistance, qui est tenue par le fils du défunt commandant Massoud, mais aussi l’ex-vice-président, Amrullah Saleh, affirme être toujours là. Et pour preuve, ce dernier a posté une vidéo sur les réseaux sociaux où on le voit disant "nous sommes là, je ne suis pas blessé, nous n’abandonnons pas. Ce sont des fake news, nous nous battrons encore et toujours".

La pression s’accélère

Il faut savoir que dans le Panchir, il y a 4 000 à 6 000 combattants, des hommes aguerris et motivés, souvent d’anciens membres des forces spéciales, mais cela ne suffit pas. La pression s’accélère, avec des combats de plus en plus importants dans le Panchir. Ce qu’attendent les talibans, c’est une victoire totale sur l’Afghanistan, explique la journaliste de France Télévisions, Dorothée Olliéric, envoyée spéciale en Afghanistan.