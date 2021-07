Afghanistan : "La France a abandonné ceux qui ont travaillé" pour elle, regrette l'Association des anciens auxiliaires afghans de l'armée française

"Il me semble que la France a abandonné ceux qui ont travaillé avec l'armée française [en Afghanistan] pendant des années", a regretté Adel Abdul Raziq, président de l'Association des anciens auxiliaires afghans de l'armée française sur France Inter jeudi 29 juillet. "Ça veut dire qu'elle a oublié ses soldats en Afghanistan", a-t-il encore déclaré.

"La France, au début, nous a promis un visa lorsqu'elle était en Afghanistan mais petit à petit, on a vu que malheureusement, elle n'a pas tenu ses promesses." Adel Abdul Raziq à franceinfo

"En gros, 800 PCRL (Personnels civils de recrutement local) ont été recrutés par l'armée française lorsqu'elle est intervenue en Afghanistan dans le cadre des forces internationales pour combattre contre les terroristes et les talibans, entre 2001 et 2014", résume cet ancien interprète pour l'armée française dans ce pays.

"Parmi ces 800 PCRL, 360 ont été rapatriés en France" et "80 d'entre eux sont toujours en Afghanistan et souffrent actuellement des menaces des talibans et de leurs sympathisants." "Le reste de nos collègues ont fui l'Afghanistan et sont partis dans les pays limitrophes comme le Pakistan et l'Iran ou encore clandestinement en Europe où ils ont fait une demande d'asile." L’avancée sur la capitale afghane semble inévitable : "C'est possible que dès le mois de septembre, Kaboul chute", a prévenu jeudi matin sur France Inter, Nassim Majidi, fondatrice et co-directrice du centre de recherche Samuel Hall qui travaille dans la capitale afghane.