Afghanistan : l'hôtel Intercontinental de Kaboul attaqué par des hommes armés

A 23 heures heure de Paris, le bilan officiel donné par les autorités était de sept blessés. Nul doute qu'il va grimper quand les assaillants seront tous neutralisés.

Des hommes armés ont pris d'assaut l'hôtel Intercontinental de Kaboul, samedi 20 janvier, et résistent aux forces spéciales afghanes depuis plus de quatre heures. La police a abattu deux des quatre assaillants, et les autorités parlaient à 23 heures, heure de Paris, de sept blessés évacués, un bilan qui est amené à augmenter. Les deux assaillants rescapés se sont réfugiés dans les étages de l'hôtel, ratissé par les militaires afghans.

"Sept blessés ont été évacués des premier et deuxième étages, désormais entièrement nettoyés. Mais nous progressons lentement pour éviter les victimes civiles", a expliqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Aucune revendication ni aucun bilan officiel n'ont été publiés, mais les médias locaux faisaient état de nombreux morts et blessés dans les étages dégagés. Les assaillants ont mis le feu au quatrième et avant-dernier étage de l'hôtel avant de se retrancher au deuxième. Parmi les clients de l'hôtel figure une importante délégation chinoise, car une conférence sur l'investissement chinois en Afghanistan s'y était tenue le matin même.

Un membre des forces spéciales afghanes posté devant l'hôtel Intercontinental de Kaboul, le 20 janvier 2018. (OMAR SOBHANI / X02487)

Les assaillants sont entrés par la cuisine

Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, une nouvelle compagnie de sécurité avait pris récemment en charge la sécurité de l'hôtel. "Nous enquêtons pour comprendre par où sont entrés les assaillants, ils ont pu utiliser les portes de l'arrière-cuisine".

L'établissement, l'un des deux cinq étoiles de la capitale, ouvert en septembre 1969, avait été la cible d'une précédente attaque en juin 2011, revendiquée par les talibans, qui avait fait 21 morts. Les neuf assaillants avaient été abattus après intervention des forces spéciales afghanes, appuyées par les hélicoptères de l'Otan. Depuis, l'hôtel avait renforcé la surveillance.