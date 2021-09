Afghanistan : l'annonce du gouvernement taliban encore différée

Près de trois semaines après le retour au pouvoir du mouvement islamiste, la population afghane, tout comme la communauté internationale, reste dans l'expectative. Les talibans ont à nouveau différé, samedi 4 septembre, l'annonce de leur gouvernement, dont la composition pourrait donner le ton des années à venir en Afghanistan, ont déclaré à l'AFP deux sources talibanes. Initialement, le nouvel exécutif devait être dévoilé vendredi.

Depuis leur retour au pouvoir à l'issue d'une offensive militaire éclair, les talibans se sont efforcés de montrer un visage modéré, promettant notamment de former un gouvernement "inclusif" et nouant des contacts avec des personnalités afghanes qui leur sont opposées, comme l'ex-président Hamid Karzaï, ou l'ancien vice-président Abdullah Abdullah.

Toutefois, rien n'a filtré à ce stade sur leurs véritables intentions ni sur la place qu'ils entendent accorder à des représentants de l'opposition, aux minorités et notamment aux femmes.

Des combats dans la vallée du Panchir

La situation dans le Panchir, l'un des derniers foyers d'opposition armée au nouveau régime, pourrait expliquer le retard pris pour présenter ce nouveau gouvernement. Selon Ahmad Massoud, qui mène le Front national de résistance (FNR), qui combat les talibans dans la vallée du Panchir, le mouvement islamiste aurait proposé d'attribuer deux sièges au FNR dans ce futur gouvernement. "Nous n'avons même pas considéré" leur offre, a-t-il déclaré mercredi, estimant que les talibans avaient "choisi le chemin de la guerre".

Bastion antitaliban de longue date, cette vallée, enclavée et difficile d'accès située à environ 80 kilomètres au nord de la capitale, est le théâtre depuis lundi et le départ des dernières troupes américaines du pays de combats entre les forces talibanes et le Front national de résistance (FNR).

Réfugié dans la vallée du Panchir, l'ancien vice-président Amrullah Saleh a évoqué une "situation très difficile" dans un message vidéo diffusé vendredi soir, tout en assurant que la "résistance continu[ait] et continue[rait]".