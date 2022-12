Afghanistan : interdites de travailler avec des femmes par les talibans, des ONG internationales suspendent leurs activités

Les talibans n'ont pas été précisé samedi si leur décision concernait le personnel féminin étranger de ces associations.

Trois ONG internationales ont annoncé suspendre leurs activités en Afghanistan, dimanche 25 décembre, au lendemain de la décision des talibans d'interdire aux femmes de travailler pour des associations locales et étrangères. "Nous suspendons nos programmes, en exigeant que les hommes et les femmes puissent poursuivre de la même manière notre aide pour sauver des vies en Afghanistan", ont expliqué Save the Children, le Conseil norvégien pour les réfugiés et Care International, dans un communiqué commun.

Plusieurs hauts responsables des Nations unies et des dizaines d'ONG opérant en Afghanistan se sont concertés dimanche sur la marche à suivre. Les talibans ont menacé les organismes de suspendre leur licence d'exploitation s'ils ne respectaient pas la directive. Il n'a pas été précisé si celle-ci concernait le personnel féminin étranger des ONG.

Les talibans font "reculer le pays"

Dans une lettre émise aux ONG locales et internationales, le ministère afghan de l'Economie a déclaré avoir pris cette décision après avoir reçu des "plaintes sérieuses" selon lesquelles les femmes y travaillant ne respecteraient pas le port du "hijab islamique". Depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, les femmes sont contraintes de se couvrir le visage et entièrement le corps.

"L'interdiction va avoir un impact sur tous les aspects du travail humanitaire, car les femmes employées ont des postes-clés dans les projets axés sur la population féminine vulnérable du pays", a déclaré dimanche un haut responsable d'une organisation étrangère. Des millions d'Afghans dépendent de l'aide humanitaire fournie par les donateurs internationaux, par l'intermédiaire d'un vaste réseau d'ONG.

Dans un communiqué, l'ONU a rappelé à Kaboul qu'en excluant les femmes "systématiquement de tous les aspects de la vie publique et politique", les autorités font "reculer le pays en compromettant les efforts pour instaurer la paix et une stabilité significative dans le pays". Les talibans leur ont également interdit de fréquenter les universités publiques et privées, ainsi que les écoles secondaires, d'occuper certains emplois publics, de voyager sans être accompagnées d'un parent masculin ou encore d'entrer dans les parcs.