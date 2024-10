Alertes orange et jaunes sur 41 départements prévues par Météo-France ce samedi 19 octobre

Ce contenu est généré automatiquement à partir des données de notre partenaire Foreca

Aujourd'hui, les côtes normandes et bretonnes, la Nouvelle-Aquitaine, les Cévennes, le Puy-de-Dôme, l'Aisne, l'Allier, le Cher, l'Eure-et-Loir, le Gers, la Haute-Loire, les Hautes-Pyrénées, l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Loire, le Lot, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, la Saône-et-Loire, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Gard ainsi que la Vendée font l'objet de plusieurs alertes. Ce bulletin utilise des relevés météo actualisés le 18 octobre à 20h01.





Alerte de niveau orange

Alertes de niveau jaune

Mon département est concerné par une alerte. Que dois-je faire ?

Il est conseillé de : ne pas aller chercher son enfant à l'école

prévoir des moyens d'éclairage de secours et faire une réserve d'eau potable

prendre s'il est encore temps, toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de ses biens face à la montée des eaux, même dans les zones rarement touchées par les eaux

s'éloigner des cours d'eau, des points bas et des ponts

rejoindre le point le plus haut possible, se réfugier en étage, ou sur le toit en dernier recours

évacuer uniquement sur ordre des autorités en emportant son kit d'urgence

Les services de Météo-France ont déclaré une vigilance "crues" de niveau orange concernant les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et le Puy-de-Dôme. Les résidents sont appelés à la vigilance à cause du vent, s'accompagnant de précipitations (cumul attendu par endroits : 0,03 mm). Les personnes habitant à côté de zones habituellement inondables, comme l'Adour, la Faye, le Ton, la Loire, l'Othain, le Rhône, la Seine et l'Aber Benoit, devront aussi rester vigilantes.De plus, Météo-France annonce un niveau de vigilance jaune pour les côtes de l'Atlantique, les Cévennes, la Haute-Normandie, l'Aisne, l'Allier, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Dordogne, l'Eure-et-Loir, la Haute-Loire, l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Loire, le Lot, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, l'Oise, la Saône-et-Loire, le Vaucluse, la Vienne, les Bouches-du-Rhône et le Gard en raison de crues. Des pluies (2,28 mm) sont attendues localement. Les résidents à proximité de l'Adour, la Sianne, le Vilpion, la Loire, le ruisseau de la Chapelle, le Rhône, la Vilaine, la Seine et le Goyen sont invités à la prudence en raison du risque d'inondation.En outre, un bulletin d'alerte émis par Météo-France prévoit pour les côtes de l'Atlantique et la Manche des vagues-submersion associées à des rafales pouvant atteindre 56 km/h en fin de matinée.Un retour à la normale des conditions météo est prévu en fin de soirée à minuit.Tenez-vous fréquemment au courant de l'évolution de la situation et faites attention aux consignes de sécurité diffusées par les pouvoirs publics.Consultez les alertes vigilance météo en détail avec notre carte en temps réel.