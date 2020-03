Vents violents : quinze départements en vigilance orange, de la Vendée à la Bourgogne

Les vents pourraient dépasser les 120 km/h sur les côtes de la Vendée et de Charente-Maritime.

Après Jorge, voici la tempête Léon. Quinze départements du centre de la France ont été placés, dimanche 1er mars, en vigilance orange vent par Météo France. Les départements concernés sont l'Allier, la Charente-Maritime, le Cher, la Côte-d'Or, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne et l'Yonne.

La dépression Léon, qui entre sur la France par les côtes de l'Atlantique, va occasionner des vents violents, qui pourraient atteindre 100 à 110 km/h pendant quelques heures ce dimanche, et même dépasser 120 km/h sur les côtes de la Vendée et de Charente-Maritime. Ces rafales vont progressivement concerner le Poitou puis le Centre, le nord du Massif Central, et enfin la Bourgogne avec des rafales de l'ordre de 95 à 105 km/h dans l'après-midi, avertit Météo France. Ces vents seront localement accompagnés de pluies localement fortes.

Même s'ils ne sont pas placés en vigilance orange, de fortes rafales devraient également toucher la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, mais aussi certains départements pyrénéens (Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Gers).