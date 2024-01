Un exercice d'alerte au tsunami réalisé vendredi matin sur le littoral méditerranéen

Un exercice d'alerte au tsunami est organisé vendredi 19 janvier au matin, entre 10h et 10h30 dans les neuf départements du bassin méditerranéen, annonce le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône sur le réseau social X. Les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Hérault, l’Aude, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont concernés. L’objectif est de "sensibiliser la population des communes littorales au dispositif FR-Alert et de rappeler les réflexes à adopter face à ce type de risque".

Lors de l’exercice, un test d’ampleur de #FrAlert est réalisé sur les zones côtières de 9 départements de l'arc méditerranéen.

📲Suis-je concerné par la réception du message? Je me renseigne👉https://t.co/As1gCxvvFt

En savoir plus sur ce système d’alerte et d’information ⤵️ pic.twitter.com/p8JnNpFtHS — Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône (@Prefet13) January 17, 2024

S’agissant d’un exercice, "aucune action particulière n’est attendue de la part de la population lors de la réception du message FR-Alert et aucun moyen ne sera engagé sur le terrain (pompiers, police…)", indique la préfecture. Ce littoral peut être touché par des tsunamis provoqués par des séismes survenus en Méditerranée. Le message FR-Alert arrivera sur le téléphone portable des habitants.

Dans le Gard, c'est la commune du Grau-du-Roi qui est concernée, rapporte jeudi France Bleu Gard Lozère. "Pas de panique si votre téléphone se met à sonner très fort et de façon stridente vers 10h ce vendredi matin. Il s'agit de tester le système FR-Alert", indique France Bleu.

La probabilité d'un tsunami dans le bassin méditerranéen est grande

En Méditerranée, d'après l'Unesco, la probabilité d'une vague submersion d'ici 30 ans dépasse les 90%. C'est déjà arrivé. En 2003, par exemple, un séisme de magnitude 6,9 avait secoué le nord de l'Algérie et provoqué des vagues de deux mètres aux Baléares. D'où l'importance de cet exercice d'alerte permettant de rappeler aux habitants la marche à suivre.

Cet exercice est organisé en lien avec la direction de la transformation numérique, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises , le centre d’alerte aux tsunamis (CENALT) et l’université d’Avignon.