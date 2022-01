Iles Tonga : les deux premiers avions d'aide d'urgence sont enfin arrivés sur place

Cinq jours après la puissante éruption volcanique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont fait décoller deux appareils. A leur bord, une aide humanitaire et des équipements de télécommunications.

Enfin. Coupées du monde depuis cinq jours après une puissante éruption volcanique, les îles Tonga voient arriver les secours. Deux avions militaires transportant une aide d'urgence très attendue ont atterri à l'aéroport de la petite nation du Pacifique, jeudi 20 janvier. Ces appareils, un Australien et un Néo-zélandais, ont à leur bord une aide humanitaire et des équipements de télécommunications. La piste de l'île principale de Tongatapu a pu être dégagée mercredi de l'épaisse couche de cendres volcaniques de cinq à dix centimètres qui la recouvrait et la rendait inutilisable jusqu'à présent.

L'aide va arriver également par la mer : le navire HMAS Adelaïde, de la flotte australienne, s'apprête à mettre le cap vers les Tonga avec du matériel de secours à son bord. C'est "l'espoir et l'intention" de Canberra que le bateau parte vendredi, a précisé un responsable australien de la Défense. Il apportera "des équipements de purification de l'eau et des fournitures humanitaires supplémentaires", a déclaré le Premier ministre australien Scott Morrison. Deux hélicoptères de transport lourd Chinook ont également été chargés sur le navire.

Deux navires néo-zélandais le HMNZS Wellington et le HMNZS Aotearoa, transportant de l'eau potable et une unité de dessalement pouvant fournir 70 000 litres par jour, sont également partis pour l'archipel. La Chine a aussi annoncé l'envoi de produits de première nécessité. Environ 84 000 personnes, soit plus de 80% de la population des îles Tonga, ont été affectées par l'éruption du volcan Tonga-Hunga Ha'apai et le tsunami qui a suivi