États-Unis : 17 tornades ont ravagé le pays, faisant 5 victimes

Ces tornades sont tellement énormes qu'on les prend au début pour des orages. Mais ce sont bien des tourbillons. 17 tornades en un peu plus de 24 heures, notamment dans l'Ohio (États-Unis). Cinq personnes au moins ont été tuées. Dans le Mississippi, un homme de 95 ans a été écrasé par le toit de sa maison. En Louisiane, un adolescent de 13 ans s’est noyé. Au Texas, deux enfants de trois et huit ans ont été tués par un arbre tombé sur leur voiture. Et lesdégâts matériels sont importants.

100 millions de personnes touchées

"Ma femme était sur le canapé, prête à foncer se mettre à l'abri, mais c'était trop tard à deux secondes près. L'arbre a atterri dans le salon, a poussé des meubles contre elle et l'a coincée contre le mur, mais elle va bien", explique un Américain. Toute la côte Est vit une nuit interminable. L'alerte court jusqu'à cinq heures du matin. Et jusqu'au nord du pays, à Chicago, où les vols sont annulés. 100 millions d'habitants ont été impactés.