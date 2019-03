États-Unis : des tornades ont ravagé l'Alabama et la Géorgie

La tornade a tout balayé sur son passage dans l'État de l'Alabama aux États-Unis. La vitesse des vents a oscillé entre 218 et 266 km/h, emportant toits et habitations. Des quartiers entiers ont été ravagés et des arbres couchés. Les habitants se sont mis à l'abri comme ils le pouvaient. "J'ai attrapé mon chien et je me suis enfermée dans le placard, assise en tenant la porte. Je pouvais entendre tout ce vent, sentir la maison trembler", explique Sharon Poole, habitante du comté de Lee.

Un appel de Trump à être prudent

"C'est grave. J'habite au bord de cette route. On était chez nous quand ça s'est passé, on savait que c'était mauvais", raconte de son côté un autre habitant. En Géorgie, une sirène d'urgence a aussi retenti avant l'arrivée d'une tornade menaçante. Dans un tweet, Donald Trump a appelé les Américains à rester prudents. Selon CNN, une dizaine de tornades ont été recensées, et plusieurs personnes sont portées disparues.

