VIDEO. Un drone capture d'impressionnantes images des vagues et de la tempête à Saint-Malo

Les images sont à couper le souffle. Un photographe-vidéaste de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a tourné une vidéo fascinante au-dessus de la cité corsaire, jeudi 4 et vendredi 5 janvier, lors du passage de la tempête Eleanor. "C'était une tempête assez forte, mais c'est assez régulier ici, raconte Emmanuel Duclos à franceinfo, qui a fait décoller son drone Phantom 4 quand le vent est un peu retombé. Les conditions de tournage étaient compliquées, jeudi, car il y avait beaucoup de pluie, explique le fondateur de l'agence Easy Ride. J'ai pas mal d'images ratées". Malgré les éléments déchaînés, la caméra auto-stabilisée de l'appareil a permis d'obtenir ces images hypnotiques.

La tempête Eleanor filméé en drone!#Eleanor pic.twitter.com/RrLpw7FzFJ — Easy Ride (@easyridevideos) 5 janvier 2018

Une dizaine de points de décollage utilisés

"J'avais déjà tourné une vidéo similaire l'année dernière, explique Emmanuel Duclos. Je sais que le phénomène des marées plaît bien aux gens". Pour autant, pas question d'improviser un tel tournage, explique ce professionnel indépendant, qui a collaboré avec France 3 et Banque Populaire, pour suivre les exploits du navigateur Armel Le Cléac'h. Le vidéaste a dû contacter l'aéroport voisin de Dinard, et obtenir des autorisations de la préfecture et de la mairie. Et comme l'appareil ne doit jamais voler à plus de 150 mètres de l'opérateur, Emmanuel Duclos a dû utiliser une dizaine de points de décollage sur le bord de la digue. Effet garanti.