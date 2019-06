Tempête Miguel : le point sur les dégâts à travers la France

Trois marins sont morts et un pêcheur est toujours porté disparu au large de la Vendée.

Dix départements du centre-ouest de la France, allant des côtes atlantiques à la région Centre, ont été placés vendredi en vigilance orange par Météo-France en raison de rafales de vent de 110 à 120 km/h accompagnées de pluies attendues avec l'arrivée de la tempête Miguel.

En Vendée

Une vedette de la SNSM s'est retournée vendredi matin au large de la plage de Tanchet aux Sables d'Olonne avec sept marins à bord, rapporte France Bleu Loire Océan. Trois marins sont morts et un pêcheur est toujours porté disparu, annonce la préfecture.

Les pompiers du département sont intervenus environ 35 fois depuis vendredi matin, essentiellement pour des chutes d'arbres et de matériaux. Sur l'île d'Yeu, des vents à 122 km/h ont été enregistrés. Les traversées entre l'île d'Yeu et le continent au départ de Fromentine et Saint-Gilles-Croix-de-Vie sont annulées. L'ouverture de la foire de La Roche-sur-Yon est reportée à samedi, 10 heures au parc des Oudairies.

En Bretagne

Les pompiers sont intervenus pour l'inondation d'un magasin à Lannion et pour cinq caves inondées dans le Finistère. Trois à Plouguerneau, une à Henvic, une à Saint-Renan.

La Compagnie océane a modifié ses horaires pour la journée entre Lorient et l'île de Groix. Des liaisons vers Houat et Hoëdic sont annulées, ainsi que plusieurs départs entre Le Palais, à Belle-Île, et Quiberon. La compagnie prévoit de possibles retards sur les dernières rotations.

En Charente-Maritime

Sur les ponts de l'île d'Oléron et de l'île de Ré, le trafic est interdit aux poids lourds, bus, camping-cars, vélos, vélomoteurs, motos, véhicules avec remorque et piétons. Les voitures doivent rouler à vitesse réduite à 50 km/h. Le pont de l'île de Ré a été placé en niveau 1, vents supérieurs à 80 km/h. L'île de Ré a été frappée par des rafales allant jusqu'à 119 km/h.

En Gironde

En Gironde, l'eau est montee vendredi matin sur le port de Claouey à Lège-Cap-Ferret et des rafales de 110 km/h ont été enregistrées au Cap-Ferret. Les parcs et les cimetières de Bordeaux resteront fermés vendredi. La circulation entre Morcenx (Landes) et Bordeaux est interrompue depuis vendredi matin. Une caténaire près d'Ychoux a été endommagée à cause de la tempête Miguel.

Des perturbations sur le trafic TGV et TER

La circulation sur les lignes Bordeaux-La Rochelle, Royan-Angoulême, Royan-Niort et Poitiers-La Rochelle est aussi interrompue (sauf pour les trains déjà en circulation) jusqu'à 17 heures. Le trafic des TGV et des TER connaît des perturbations sur les lignes Bordeaux-Hendaye, Bordeaux-Dax, Bordeaux-Mont-de-Marsan et Bordeaux-Pau. Une quinzaine de trains ont été supprimés ou limités depuis vendredi matin.