CARTE. Suivez en direct l'évolution de la tempête Ana, qui balaye la France

La tempête Ana continue de secouer l'ouest de la France, lundi 11 décembre. Plus de 110 000 foyers sont toujours privés d'électricité, essentiellement dans les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire. Pas moins de 24 départements restent placés en vigilance orange à la mi-journée.

L'ouest de la France est balayé par des vents violents allant jusqu'à 160 km/h. A l'intérieur des terres, la pointe la plus forte a été enregistrée à 125 km/h à Luçon, selon la préfecture. En Vendée, selon la préfecture, les services de secours ont reçu plus d'un millier d'appels depuis le début de l'épisode venteux, les pompiers ont procédé à près de 500 interventions dans la matinée de lundi, principalement pour des chutes d'arbres et des dégagements de la voie publique.

