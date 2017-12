DIRECT. Tempête Ana : Météo France place trente-deux départements en vigilance orange

Ce qu'il faut savoir

Des conditions météo exécrables sur une grande partie de l'Hexagone. La tempête Ana sévit toujours, lundi 11 décembre, et Météo France a placé trente-deux départements en vigilance orange. L'Ain, l'Allier, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Drôme, l'Eure-et-Loir, la Gironde, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, Puy-de-Dôme, le Rhône, les Deux-Sèvres, la Vendée et Vienne sont sous suverveillance à cause des vents violents. Les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud, et le Var sont en alerte pour pluie / inondation. Le Nord, le Pas-de-Calais sont sous surveillance neige et verglas, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, pour avalanches. Les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, le Gard, la Gironde, l'Hérault, les Landes, le Var, sont en alerte vagues/submersion.

De la neige attendue dans le Nord. "On attend potentiellement de 5 à 10 cm sur le Nord Pas-de-Calais, localement 15 cm sur les hauteurs", précise Météo-France.

Des vagues très hautes sur les côtes. Météo France met en garde contre des vagues qui pourraient "déferler près du rivage" sur le littoral aquitain et le bassin méditerranéen. Cela pourrait "engendrer des submersions importantes sur les parties basses ou exposées".

Reprise du trafic dans les aéroports en Corse. Le trafic reprend normalement ce dans les aéroports d'Ajaccio et de Figari (Corse-du-Sud), après avoir été totalement paralysé dimanche.