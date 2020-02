Tempête Dennis : le Finistère et le Morbihan placés en vigilance orange à la pluie et aux inondations

La dépression "engendre de fortes pluies sur le Nord et l'Ouest", en particulier sur la Bretagne, précise Météo France.

Météo France a placé le Finistère et le Morbihan en vigilance orange à la pluie et aux inondations, samedi 15 février. "La dépression Denis engendre de fortes pluies sur le Nord et l'Ouest, et sur la Bretagne en particulier, précisent les prévisionnistes. Un fort coup de vent et une longue houle sur le littoral sont également attendus."

L'alerte de Météo France est valable jusqu'à dimanche 16 févreir, 16 heures. "Les cumuls attendus sur l'épisode sont de 30 à 60 millimètres en 24 heures (jusqu'à localement 80 millimètres en 36 heures, quantité correspondant globalement à un demi-mois de précipitations pour février). De plus ces pluies arrivent sur des sols déjà saturés", ajoutent les prévisionnistes. Cette "dégradation pluvieuse" s'accompagne d'un vent sud à sud-ouest, "avec des rafales prévues à 80/100 km/h dans les terres (jusqu'à 120 km/h sur le littoral)".